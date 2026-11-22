23 ஆண்டுகளாக பூட்டி கிடக்கும் சமுதாய கூடம்: மக்கள் பரிதவிப்பு
23 ஆண்டுகளாக பூட்டி கிடக்கும் சமுதாய கூடம்: மக்கள் பரிதவிப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 09:33 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:30 PM
மறைமலைநகர்: கீழக்கரணையில் 23 ஆண்டுகளாக பயன்பாடின்றி பூட்டி கிடக்கும் சமுதாய கூடம்
சீரமைக்கப்படாமல், குப்பை கழிவுகளால் சீரழிந்து வருகிறது.
மறைமலை நகர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட கீழக்கரணை பகுதியில், 1991ம் ஆண்டு சமுதாய கூடம் கட்டப்பட்டது. 2003ம் ஆண்டு வரை பயன்பாட்டில் இருந்த சமுதாய கூடம், பழுதடைந்ததால் மக்கள் பயன்படுத்துவதை தவிர்த்தனர். நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் சமுதாய கூடத்தை சீரமைக்காமல், பூட்டி வை த்துள்ளனர். தற்போது அந்த இடம் முழுதும் குப்பை கொட்டும் இடமாக மாறியுள்ளது.
இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
இந்த சமுதாய கூடத்தை கீழக்கரணை, மெல்ரோசாபுரம், செங்குன்றம், சித்தமனுார், கீழக்கரணை தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்புகளில் உள்ள 1,416 குடும்பத்தினர் குடும்ப சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வந்தனர். இதனால், மண்டபத்திற்கான செலவுகள் குறைந்தது. பொருளாதார ரீதியாக பாதிப்புகள் குறைந்தன. ஆனால், 23 ஆண்டுகளாக இந்த சமுதாய கூடம் பயன்பாட்டில் இல்லை. கதவுகள் உடைக்கப்பட்டு வளாகத்தில் புதர் சூழ்ந்து திறந்த நிலையில் உள்ளது. இரவு நேரத்தில் ‘குடி’மகன்கள் தகாத செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். தவிர சமுதாய கூடத்தை சுற்றி குப்பை கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு வருகிறது. இதனால், அந்த இடம் முழுதும் துர்நாற்றம் வீசி சுகதார சீர்கேடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், தனியார் மண்டபங்களில் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்த மிகவும் சிரமப்படுகிறோம். 2023ம் ஆண்டு மறைமலை நகர் நகராட்சி கவுன்சிலர் கூட்டத்தில், சமுதாய கூடத்தை சீரமைக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. சமுதாய கூடத்தை இடித்து அகற்றி புதுப்பிக்க கோரி பலமுறை நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. எனவே, மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் ஆய்வு செ ய்து சமுதாய கூடத்தை இடித்து அகற்றி புதிதாக கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.