/புகார் பெட்டி /செங்கல்பட்டு/மின்கம்பம் சேதம்: சீரமைக்க கோரிக்கை
ADDED : நவ 16, 2026 06:50 PM
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திருப்போரூர் அடுத்த பூண்டி கிராமத்தில் பிரதான சாலையை ஒட்டி மின்கம்பம் உள்ளது. இதிலிருந்து விவசாய மின்மோட்டார் மற்றும் குடியிருப்புகளுக்கு மின் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. தற்போது, மின்கம்பம் சேதமடைந்து கான்கிரீட் பூச்சுகள் உதிர்ந்து இரும்பு கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்றன. பலத்த காற்று வீசினால் விவசாய நிலத்தில் சரிந்து விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, சேதமடைந்த மின்கம்பத்தை அகற்றி புதிய மின்கம்பம் மாற்ற மின்வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கே.கிருஷ்ணமூர்த்தி,
பூண்டி கிராமம்.