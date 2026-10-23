/புகார் பெட்டி /செங்கல்பட்டு/புகார் பெ ட்டி ஜல்லிக்கற்களை அகற்ற வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 08:32 PM
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திருப்போரூர்– ஆலத்தூர் ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில், தண்டலம் கிராமம் உள்ளது. இங்கு, ஓ.எம்.ஆர்., சாலையையொட்டி தனியார் நிறுவனத்தினர் ஜல்லிக்கற்கலை குவித்து வைத்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர். இதனால், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுவதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர். பொக்லை ன் இயந்திரம் மூலம், ஜல்லி கற்கலை அள்ளும் போது துாசி பறந்து வாகன ஓட்டிகளின் கண்களை பதம் பார்க்கின்றன.
எனவே, நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் ஆய்வு செய்து, ஜல்லிக் கற்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கே.மூர்த்தி,
தண்டலம் கிராமம்.