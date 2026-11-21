கான்கிரீட் ஸ்லாப்புகள் சேதம் பாதசாரிகள் விபத்து அச்சம்
கான்கிரீட் ஸ்லாப்புகள் சேதம் பாதசாரிகள் விபத்து அச்சம்
UPDATED : நவ 20, 2026 06:40 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:37 PM
அச்சிறுபாக்கம்:
அச்சிறுபாக்கம் புறவழிச்சாலையில் கழிவுநீர் கால்வாயில் அமைக்கப்பட்ட கான்கிரீட் ஸ்லாப்புகள் சேதமடைந்து அபாய நிலையில் உள்ளது.
அச்சிறுபாக்கத்தில், சென்னை- – திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இருபுறமும் புறவழிச்சாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த புறவழிச் சாலையோரம் நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டது. அதன் மீது பாதசாரிகள் நடந்து செல்ல வசதியாக கான்கிரீட் ஸ்லாப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், கான்கிரீட் ஸ்லாப்புகள் சேதமடைந்து இரண்டு ஆண்டுகளாகியும் சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளது. இதனால், புறவழிச்சாலையில் நடந்து செல்லும் பாதசாரிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், செடிகள் வளர்ந்து கழிவுநீர் வடிகால் துார்ந்துள்ளது.
அதே போல கால்நடை மருத்துவமனை, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, பேருந்து நிறுத்தம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கால்வாய் மீது அமைக்கப்பட்ட கான்கிரீட் ஸ்லாப்புகள் சேதமடைந்துள்ளன.
எனவே, நெடுஞ்சாலை துறையினர் ஆய்வு செய்து, கான்கிரீட் ஸ்லாப்புகளை சீரமைக்க வேண்டும் என, பொது மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்னர்.