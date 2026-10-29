விபத்தில் சிக்கிய நபரை மீட்பதில் தகராறு: 5 பேர் கைது
விபத்தில் சிக்கிய நபரை மீட்பதில் தகராறு: 5 பேர் கைது
ADDED : அக் 28, 2026 07:57 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: ஆப்பூரில் விபத்தில் சிக்கிய நபரை, யார் ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றுவது என்ற போட்டியில், மோதிக்கொண்ட ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சிங்க பெருமாள் கோவில் அடுத்த ஆப்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் குமரன், 31. நேற்று (அக்.,27) இரவு ஆப்பூர் ஊராட்சி அலுவலகம் அருகில் பைக்கில் வந்து கொண்டிருந்தார். அப்போது, அவ்வழியாக வந்த ‘டாடா ஏஸ்’ வாகனம் மோதி குமரன் கீழே விழுந்தார்.
இதில், படுகாயமடைந்த குமரனை மீட்டு, ஆப்பூர் கிராமத்தை சேர்ந்த சிவா, 25, சூர்யா, 25 ஆகியோர் ஆம்புலன்ஸில் சிகிச்சைக்காக ஏற்றினர்.
அப்போது, குமரனின் உறவினார்களான பாஸ்கரன் 48, ராஜேஷ், 34, விபத்து குறித்து கேட்டு, ‘நீங்கள் எப்படி ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றலாம்’ என கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதன்பின் பாஸ்கரின் உறவினர்களான, கணேஷ், 30, திவாகர்,30, தினகர்,31 ஆகியோர் .சூர்யா,சிவா, உள்ளிட்டோரின் வீடுகளில் புகுந்து மரக்கட்டை கொண்டு தாக்கியுள்ளனர். இதில், சிவா, சூர்யா,கண்ணன், 26, பிரகாஷ், 24 உள்ளிட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.
அவர்களை மீட்ட உறவினர்கள் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். பாலுார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, பாஸ்கர், கணேஷ், திவாகர், தினகர், ராஜேஷ் ஆகிய ஐந்து பேரை கைது செய்து இன்று (அக்.,28) சிறையில் அடை த்தனர். மேலும், தலைமறைவாக உள்ள இருவரை தேடி வருகின்றனர்.