மதுராந்தகம் விளையாட்டு வளாகம் அமைக்கும் பணி மந்தம்: 4 தொகுதிகளிலும் அமைக்க மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
மதுராந்தகம் விளையாட்டு வளாகம் அமைக்கும் பணி மந்தம்: 4 தொகுதிகளிலும் அமைக்க மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 11, 2026 09:03 PM
ADDED : அக் 11, 2026 08:58 PM
செங்கல்பட்டு: மதுராந்தகம் தொகுதியில், 2.50 ஏக்கரில், விளையாட்டு மைதானம் கட்டும் பணி மூன்று ஆண்டுகளாக மந்தகதியில் நடந்து வருகிறது.
அதை விரைந்து முடித்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என, மாணவர்கள், வீரர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். மேலும், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நான்கு தொகுதிகளிலும் விளையாட்டு வளாகம் அமைக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தமிழகம் முழுதும் 234 தொகுதிகளிலும் விளையாட்டு வளாகம் அமைக்கப்படும் என, கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம், செய்யூர், திருப்போரூர், தாம்பரம், பல்லாவரம், சோழிங்கநல்லுார் ஆகிய தொகுதிகளில் வளாகம் அமைக்க அரசு உத்தரவிட்டது.
செங்கல்பட்டு தொகுதிக்கு உட்பட்ட மலையடிவேண்பாக்கத்தில் மாவட்ட விளையாட்டு வளாகம் அமைக்க, 2024-ம் ஆண்டு 15 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. மதுராந்தகம் தொகுதி கள்ளபிரான்புரத்தில் வளாகம் அமைக்க 2.50 கோடி ரூபாயும், தாம்பரம் தொகுதி இரும்புலியூரில் 3 கோடி ரூபாயும், 2025- – 26-ம் நிதியாண்டில் ஒதுக்கப்பட்டன. இதற்கான பணிகளுக்கு டெண்டர் விடப்பட்டு, பணிகள் நிறைவுபெற்றன.
மாவட்ட விளையாட்டு வளாகமும், தாம்பரம் வளாகமும் கடந்த மார்ச் மாதம் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்டன. மாவட்ட வளாகத்தில் விளையாட்டு அரங்கம், உள் விளையாட்டு அரங்கம், நீச்சல் குளம், ஓடுதளம் உள்ளிட்ட வசதிகள் உள்ளன. இங்கு தினமும் 2,500-க்கும் மேற்பட்டோர் பயிற்சி பெறுகின்றனர். முதல்வர் விளையாட்டு போட்டிகளில், 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர். தாம்பரம் வளாகத்திலும் தினமும் பயிற்சி நடைபெறுகிறது.
மதுராந்தகம் அடுத்த கள்ளபிரான்புரம் கிராமத்தில், 2.50 ஏக்கர் பரப்பில் ஊரக வளர்ச்சித்துறை மூலம் கட்டுமானப் பணி நடைபெறுகிறது. இப்பணி மந்தமாக உள்ளது. பணியை விரைந்து முடித்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும் என, மாணவர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
திருப்போரூர், செய்யூர், பல்லாவரம், சோழிங்கநல்லுார் ஆகிய நான்கு தொகுதிகளிலும் வளாகம் அமைக்க, தமிழக அரசு நிதி ஒதுக்கி திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என, அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.