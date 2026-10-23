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மாமல்லபுரத்தில் ரூ. 83 லட்சத்தில் மழைநீர் வடிகால்கள் அமைக்க முடிவு
மாமல்லபுரத்தில் ரூ. 83 லட்சத்தில் மழைநீர் வடிகால்கள் அமைக்க முடிவு
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:24 PM
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மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரத்தில் சேதமடைந்து, மழைநீர் தேங்குவதற்குக் காரணமாக உள்ள பழைய வடிகால்களை அகற்றி, புதிய வடிகால்கள் அமைக்க நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
கடந்த, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் நகராட்சி பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்ட வடிகால்கள் சேதமடைந்ததால், மழைநீர் சாலைகளில் தேங்குவதாகப் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில் முதற்கட்டமாக, 3, 4, 11 ஆகிய வார்டுகளில் நான்கு தெருக்களில் 83 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வடிகால்கள் அமைக்க ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டுள்ளது. மறுமதிப்பீட்டுக்குப்பின் பணிகளைத் தொடங்க நகராட்சி நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.