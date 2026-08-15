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மின் கட்டணம் பெற பணியாளர் இல்லாததால் சிங்கபெருமாள் கோவிலில் நுகர்வோர் அவதி

மின் கட்டணம் பெற பணியாளர் இல்லாததால் சிங்கபெருமாள் கோவிலில் நுகர்வோர் அவதி

ADDED : ஆக 14, 2026 06:51 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:51 PM

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சிங்கபெருமாள் கோவில், ஆக. 15–

சிங்கபெருமாள் கோவில் மின் வாரிய அலுவலகத்தில் மின்கட்டணத்தை பெற பணியாளர் இல்லாததால் நுகர்வோர் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

சிங்கபெருமாள் கோவில் மின் வாரிய அலுவலகம் சிங்கபெருமாள் கோவில் சந்தைமேட்டுத் தெருவில் தனியார் கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது.

இதன் கீழ் சிங்கபெருமாள் கோவில், செங்குன்றம், கொண்ட மங்கலம், ஆப்பூர், திருத்தேரி, பாரேரி உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன.

இப்பகுதிக்கு உட்பட்ட தொழிற்சாலை, விவசாயம் மற்றும் குடியிருப்புகளுக்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்படுகிறது.

இந்த மின் வாரிய அலுவலகத்தில் மின் கட்டணம் வசூலிக்கும் பணியாளர் குமார் என்பவர் கடந்த 1ம் தேதி முதல் மருத்துவ விடுப்பில் சென்றார்.

இதையடுத்து அஞ்சூர் மின் வாரிய அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்த பணியாளர், கூடுதல் பொறுப்பாக சிங்கபெருமாள் கோவில் மின் வாரிய அலுவலகத்திற்கும் நியமிக்கப்பட்டார்.

ஆனால், அவர் இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே இங்கு பணிக்கு வந்துள்ளார். மேலும், கூடுதல் பணி சுமையால் அஞ்சூர் மின் வாரிய அலுவலக பணி பாதிக்கப்படுவதாக கூறி அங்கு செனறு விட்டார். தற்பொது இங்கு கட்டணம் வசூலிக்க முறையாக பணியாளர்கள் இல்லாததால் நுகர்வோர் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

இது குறித்து மின் நுகர்வோர் கூறியதாவது:

சிங்க பெருமாள் கோவில் மின் வாரிய அலுவலகத்தில் கட்டணம் செலுத்த செல்லும் போது அங்கு ஒப்பந்த பணியாளர்கள் இருவர் கட்டணத்தை பெறுகின்றனர் .கட்டணம் மற்றும் மின் அட்டை பெற்ற பின் நாளை வந்து ரசீது பெற்றுக்கொள்ளும் படி கூறுகின்றனர்.

கட்டண தொகைக்கு பின் சில்லரை வழங்குவது இல்லை.

இங்கு மின் கட்டணம் வசூலிக்கும் பணியாளர்கள் இல்லாததால், செட்டிபுண்ணியம் மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கு சென்று மின்கட்டணம் செலுத்துவதாக தெரிவிக்கின்றனர்.

பெட்ரோல் செலவு என கூறி சில்லறை பணத்தை திரும்ப தருவது இல்லை. இந்த சில்லறை பணமே தினமும் சில ஆயிரங்களாக வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது.

எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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