/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/நீர்மூழ்கி மோட்டார்களில் காப்பர் ஒயர் திருட்டு
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 09:06 PM
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திருப்போரூர்: திருப்போரூர் அடுத்த திருநிலை ஊராட்சியில் திருநிலை, கழனிப்பாக்கம் ஆகிய கிராமங்கள் உள்ளன. இப்பகுதியில் 100க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் விவசாய பணி நடந்து வருகிறது.
இங்கு பாசனத்திற்கு விவசாய கிணற்றில் நீர்மூழ்கி மோட்டார் பொருத்தி பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் 10க்கும் மேற்பட்ட நீர்மூழ்கி மோட்டார்களில் பொருத்தப்பட்ட காப்பர் ஒயர்களை மர்ம நபர்கள், நேற்று முன்தினம் இரவு திருடி சென்றுள்ளனர்.
இதன் மதிப்பு, 50 ஆயிரம் ரூபாய் என விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மானாமதி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.