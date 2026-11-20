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ADDED : நவ 20, 2026 06:59 PM
செங்கல்பட்டு: தமிழக நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்ட செங்கல்பட்டு நீதிமன்றம், வழக்கை டிச., 15ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்துள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், ஓட்டேரியைச் சேர்ந்தவர் கார்லின் கிளாடா. இவர், த.வெ.க.,வை சேர்ந்த நிதியமைச்சர் மரிய வில்சனின் தம்பி மனைவி. இவரது, 6 வயது மகளை, அமைச்சர் மரியவில்சன் தத்தெடுத்து வளர்க்கிறார்.
இந்நிலையில், தன் மகளை, தன்னிடம் ஒப்படைக்குமாறு, மரிய வில்சனிடம், கார்லின் கிளாடா வலியுறுத்தி வந்துள்ளார். குழந்தையை, அமைச்சர் மரியவில்சன் தரவில்லை.
இதுகுறித்த புகாரின் மீது வழக்கு பதிந்து நடவடிக்கை எடுக்காமல், ஓட்டேரி போலீசார் காலம் தாழ்த்தி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, செங்கல்பட்டு குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் மரியவில்சன் மற்றும் போலீசார்மீது, கார்லின் கிளாடா ஏப்.,15ம் தேதி வழக்கு தொடர்ந்தார்.
நீதிபதி சஹானா முன்னிலையில், நேற்று இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, கார்லின் கிளாடா மட்டும் ஆஜராகியிருந்தார்.
அமைச்சர் மரியவில்சன், ஓட்டேரி இன்ஸ்பெக்டர், தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனர் ஆகியோர் ஆஜராகவில்லை.
இதையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட மூன்று பேரும், வரும் டிச.,15ம் தேதி, செங்கல்பட்டு குற்றவியல் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி, நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.