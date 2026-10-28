/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/மின்சாரம் பாய்ந்து பசுமாடு பலி
ADDED : அக் 27, 2026 06:57 PM
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திருப்போரூர்: பூயிலுப்பை கிராமத்தில், விளை நிலத்தில் புற்களை மேய்ந்த பசுமாடு மின்சாரம் பாய்ந்து பலியானது.
திருப்போரூர் அடுத்த ராயல்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தேவேந்திரன். இவர் இன்று (அக்.,27) காலை தன் பசு மாட்டை மேய்ச்சலுக்காக பூயிலுப்பை கிராமத்திற்கு அழைத்து சென்றார். விளைநிலத்தில் மாடு மேய்ந்தது. அப்போது, மின்கம்பத்தில் இருந்து அறுந்து கிடந்த மின் ஒயரை மிதித்ததில், பசு மாடு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது.
தகவலறிந்த மின் வாரியத்தினர் மின்சாரத்தை துண்டித்து மின்கம்பியை சரிசெய்தனர். மேலும், மாட்டை இழந்த விவசாயி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என, அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.