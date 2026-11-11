மின்சாரம் பாய்ந்து பசு பலி

ADDED : நவ 05, 2026 05:59 PM
செய்யூர்: பருக்கல் கிராமத்தில், மின்சாரம் பாய்ந்து பசுமாடு பலியானது.
சித்தாமூர் அடுத்த பருக்கல் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கோமளா 53. இவர் இன்று (நவ.,5) காலை, ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து சென்றார். அப்போது, வயல்வெளி பகுதியில் இருந்த மின்கம்பத்தில் மின்கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது. அங்கு மே ய்ந்து கொண்டிருந்த பசு மாடு, மின்கம்பத்தின் மீது உராய்ந்த போது, மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே பலியானது.
தகவலறிந்து வந்த மின்வாரிய ஊழியர்கள், மின்கசிவை சரிசெய்தனர். அப்போது, கடந்த நான்கு மாதங்களில் செ ய்யூர், பவுஞ்சூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 10க்கும் மேற்பட்ட கால்நடைகள் மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்துள்ளன. பல்வேறு இடங்களில் மின்கம்பிகள் தாழ்ந்து செல்வதால், விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. பலியான பசுமாட்டின் உரிமையாளருக்கு அரசு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.