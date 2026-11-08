/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/டாஸ்மாக் கடைகளில் அலைமோதிய கூட்டம்
ADDED : நவ 07, 2026 05:21 PM
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மறைமலை நகர்: மறைமலை நகரில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு டாஸ்மாக்கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதியது.
மறைமலைநகர் நகராட்சி, சிப்காட் செல்லும் அண்ணா சாலையில் மூன்று டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த கடைகளுக்கு சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கானோர் மது வாங்க வந்து செல்கின்றனர்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து இன்று (நவ.,7) மாலை ‘குடி’ மகன்கள் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு வந்தனர்.
இதன் காரணமாக மூன்று கடைகளிலும் கூட்டம் அலைமோதியது. குடிமகன்கள் மதுபாட்டில்களை வாங்கி சாலை ஓரம் அமர்ந்து மது அருந்தினர். இவர்களின் வாகனங்கள் சாலையில் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டு இருந்ததால் சக வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர்.