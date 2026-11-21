கடலுார் – சென்னைக்கு பஸ் வசதியின்றி மக்கள் தவிப்பு
கடலுார் – சென்னைக்கு பஸ் வசதியின்றி மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:04 PM
கூவத்துார்: கடலுார் – சென்னை இடையே பேருந்து வசதி இல்லாததால், நகர பகுதிகளுக்கு சென்று வர அப்பகுதி மக்கள் பரிதவித்து வருகின்றனர்.
கூவத்துார் அடுத்த, கடலுார் ஊராட்சியில், கடலுார், காத்தங்கடை, வேப்பஞ்சேரி, மூன்று மீனவ குப்பங்கள் உள்ளன. இங்கு 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர்.
கடலுார் பிரதான பகுதி, புதுச்சேரி சாலையில் இருந்து, 3 கி.மீ., தொலைவில் உள்ளது.
இப்பகுதி மக்கள் அத்தியாவசிய தேவைக்காக காத்தங்கடை சந்திப்பு சென்று, நகர பகுதிகளுக்கு செல்லும் நிலை உள்ளது.
சென்னை – புதுச்சேரி வழித்தடத்தில் இயங்கும் பேருந்துகள், காத்தங்கடை சந்திப்பில் நிற்காமல் செல்கின்றன. இதனால், கடலுார் பகுதி மக்கள் ஷேர் ஆட்டோவில், புதுப்பட்டினம், கூவத்துார் சென்று, அங்கிருந்து அரசுப் பேருந்தில் சென்று வர சிரமப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து, முன்னாள் அ.தி.மு.க., ஒன்றிய கவுன்சிலர் ஜெய்சங்கர் கூறியதாவது:
கடலுாரில் இருந்து, சென்னைக்கு இயக்கப்பட்ட, அரசுப் பேருந்து ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன் நிறுத்தப்பட்டது. இதனால், நகர பகுதிகளுக்கு சென்று வர சிரமப்படுகிறோம்.
காலை 8:00 மணியளவில், கூடலுார் வழியாக சென்னைக்கு மீண்டும் பேருந்து வசதி ஏற்படுத்துவதன் மூலம், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர், வேலைக்கு செல்வோர் பயனடைவர். இந்த வழித்தடத்தில் பேருந்து இயக்க கோரி, செய்யூர் அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ., ராஜசேகரிடம் மனு அளித்துள்ளோம். அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.