காஸ் சிலிண்டருக்கு கூடுதலாக ரூ. 90 வசூல் செங்கையில் வாடிக்கையாளர்கள் கடும் அதிருப்தி
காஸ் சிலிண்டருக்கு கூடுதலாக ரூ. 90 வசூல் செங்கையில் வாடிக்கையாளர்கள் கடும் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 07, 2026 02:36 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:32 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: செங்கல்பட்டு புறநகர் பகுதிகளில் காஸ் சிலிண்டர் வினியோகம் செய்ய வாடிக்கையாளர்களிடம் கூடுதலாக 90 ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டு வருவதால், அவர்கள் கடும் அதிருப்தியடைந்து வருகின்றனர்.
காட்டாங்கொளத்துார் ஒன்றியத்தில் இந்தியன் ஆயில், பாரத், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் ஆகிய பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு, லட்சக்கணக்கில் வீட்டு சமையல் காஸ் சிலிண்டர் வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளனர்.
அவர்களின் வீடுகளுக்கு, அந்நிறுவனங்கள் நியமித்துள்ள காஸ் ஏஜன்சிகளின் ஊழியர்கள், சிலிண்டர் வினியோகம் செய்கின்றனர்.
இந்நிலையில், சிங்கபெருமாள் கோவில், மறைமலை நகர் பகுதியில் உள்ள பாரத் காஸ் ஏஜன்சி நிறுவனம் சார்பில் ஆப்பூர், கொளத்துார், திருக்கச்சூர், தாசரி குன்னத்துார் பகுதிகளில் சிலிண்டர் வினியோகம் செய்ய கட்டாயமாக கூடுதலாக பணம் வசூலிப்பதாக வாடிக்கையாளர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இது குறித்து வாடிக்கையாளர்கள் கூறியதாவது:
கடந்த சில மாதங்களாக சிங்க பெருமாள் கோவில், மறைமலை நகர் சுற்று வட்டாரங்களில் உரிய நேரத்தில் சிலிண்டர் வினியோகம் செய்யப்படுவது இல்லை. பண்டிகை காலங்களில் சிலிண்டர் பிரச்சினை காரணமாக இல்லதரசிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
கடந்த காலங்களில் 50 ரூபாய் கூடுதலாக பெற்று வந்த நிலையில் தற்போது கூடுதலாக 90 ரூபாய் வரை வசூலித்து வருகின்றனர். கிராமப்புறங்களில் சிலிண்டரை வீடுகளில் வினியோகம் செய்யாமல் கொளத்துாரில் உள்ள குடோனில் வந்து எடுத்து கொள்ளும் படி கூறுகின்றனர் அப்போது கூடுதலாக பணம் கேட்கின்றனர்.
கலெக்டர் மற்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.