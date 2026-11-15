கடன் வாங்கிய வாலிபருக்கு வெட்டு: மூன்று பேர் கைது

ADDED : நவ 14, 2026 09:19 PM
கூடுவாஞ்சேரி: கூடுவாஞ்சேரி அருகே கொடுத்த பணத்தை திரும்ப தராததால், தீனா, 20 என்ற வாலிபரை கத்தியால் வெட்டிய மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கூடுவாஞ்சேரி, நாராயணபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் தீனா, 21. இவர், கூடுவாஞ்சேரி, ராணி அண்ணா நகரை சேர்ந்த அப்பு, 20, என்பவரிடம் 15 ஆயிரம் ரூபாய் கடன் பெற்று, திருப்பி கொடுக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நேற்று (நவ.,13), அப்பு, தன் நண்பர்களான ஆதனுாரை சேர்ந்த உபயத்துல்லா, 21, நந்திவரத்தை சேர்ந்த சந்தோஷ், 20, ஆகியோரை அழைத்து சென்று, தீனாவிடம் கொடுத்த பணத்தை கேட்டுள்ளார். அப்போது இருதரப்புக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், அப்பு, தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் தீனாவின் கையில் வெட்டி விட்டு தப்பி சென்றார்.
காயமடைந்த தீனா, தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் வழக்கு பதிந்து அப்பு, உபயத்துல்லா, சந்தோஷ் ஆகிய மூவரையும் கைது செய்து, செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி இன்று (நவ.,14) சிறையில் அடைத்தனர்.