/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/மின்கம்பம் சேதம் பொது மக்கள் அச்சம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:29 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:25 PM
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புதுப்பட்டினம்: வாயலுார் கிராமத்தில் மின்கம்பம் சேதமடைந்து ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதால், குடியிருப்பு மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
கல்பாக்கம் அடுத்த, வாயலுார் ஊராட்சி பகுதியில், பகிங்ஹாம் கால்வாயை ஒட்டி, இருளர் இன மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இந்த பகுதியில் உள்ள மின்கம்பம் சே தமடை ந்து நான்கு மாதங்களாக மாற்றி அமைக்கப்படாமல் உள்ளது. பலத்த காற்று வீசினால், மின்கம்பி அறுந்து கீழே விழுந்து விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இதனால், குடியிருப்பு மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர். எனவே, அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன், சேதமடைந்த மின்கம்பத்தை மாற்றி அமைக்க, மின்வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.