மேல்நிலை நீர் தொட்டி சேதம் இடித்து அகற்றி புதிதாக கட்ட கோரிக்கை
மேல்நிலை நீர் தொட்டி சேதம் இடித்து அகற்றி புதிதாக கட்ட கோரிக்கை
UPDATED : நவ 16, 2026 03:27 PM
ADDED : நவ 16, 2026 03:24 PM
மறைமலை நகர்: கலிவந்தபட்டு கிராமத்தில் சேதமடைந்து இடியும் நிலையில் உள்ள மேல்நிலை நீர் தொட்டியை இடித்து அகற்றி, புதிதாக கட்ட வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மறைமலை நகர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட கலிவந்தபட்டு கிராமத்தில் 300க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இவர்களின் தேவைக்காக நகராட்சி சார்பில், குடிநீர் கிணறு அமைத்து, மேல்நிலை நீர் தொட்டி மூலம் தண்ணீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது.
மறைமலை நகர் சாலையில் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் அமைக்கப்பட்ட மேல்நிலை நீர் தொட்டி சேதமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. . ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் தொட்டியை பரிசோதித்து, சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வந்தன. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக எந்தவித பராமரிப்பு பணியும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
இதனால், பாசி படர்ந்து குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுவதாக மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். மாசடைந்த நிலையில் குடிநீரை குடிப்போருக்கு வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும் சூழல் உள்ளது. எனவே, ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்துள்ள மேல்நிலை நீர் தொட்டியை இடித்து அகற்றி புதிதாக கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.