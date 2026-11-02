தரைப்பால பக்கவாட்டுச்சுவர் சேதம்: வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
தரைப்பால பக்கவாட்டுச்சுவர் சேதம்: வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:24 PM
பவுஞ்சூர்: வடக்கு வாயலுார் ஊராட்சியில் தரைப்பாலத்தின் பக்கவாட்டு சுவர் சேதம் அடைந்ததால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் பயணிக்கின்றனர்.
பவுஞ்சூர் அருகே, வடக்கு வாயலுார் ஊராட்சியில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இங்கு, விவசாயத் தொழிலும், கால்நடை வளர்ப்பும் பிரதானமாக உள்ளது.
இந்நிலையில், கல்குளம் ஏரி நீர் பாலாற்றுக்கு செல்லும் வகையில், மாவடி பகுதியில் இருந்த கால்வாய் மீது, 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் தரைப்பாலம் கட்டப்பட்டது.
இந்த பாலத்தின் வழியாக பல்வேறு நகர பகுதிகளுக்கு அப்பகுதி மக்கள் செ ன்று வருகின்றனர்.
அறுவடை செய்த நெல்லை, மாவடி பகுதியில் உள்ள கொள்முதல் நிலையத்திற்கு இந்த பாலத்தின் வழியாக விவசாயிகள் சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இரு மாதங்களுக்கு முன் இவ்வழியே சேன்ற டிராக்டர் மோதி தரைப்பாலத்தின் பக்கவாட்டுச்சுவர் இடிந்து சரிந்தது.
இதுவரை சீரமைக்கப்படவில்லை. தரை ப்பாலத்தை ஒட்டி மழை நீர் வடிகால் உள்ளதால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் பயணிக்கின்றனர். தரைப்பாலத்தில் மின் விளக்குகள் இல்லாததால், இரவு நேரத்தில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
இதனால், சேதமடைந்த பக்கவாட்டுச்சுவரை சீரமைக்க கோரி ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
மேலும், மேய்சலுக்காக சென்று வரும் கால்நடைகளும் பாலத்தின் வழியாகவே சென்று வருகின்றன. எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, தரைப்பாலத்தில் உள்ள பக்கவாட்டுச் சுவரை இடித்து அகற்றி புதிதாக அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.