வெடால் ஏரி மதகுகள் சேதம் விவசாய பணி பாதிப்பு

UPDATED : அக் 26, 2026 09:38 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:36 PM
செய்யூர்: வெடால் கிராமத்தில் உள்ள பெரிய ஏரி மதகு சேதமடைந்து வீணாக மழைநீர் வெளியேறுவதால், விவசாய பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வே தனை தெரிவிக்கின்றனர்.
செய்யூர் அடுத்த வெடால் கிராமத்தில் பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ், 350 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட பெரிய ஏரி உள்ளது. இந்த ஏரி நீர் மூலமாக 500க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் பரப்பளவு விளை நிலங்களில் விவசாய பணி நடக்கிறது. இந்த ஏரியில், மொத்தம் மூன்று மதகுகள் உள்ளன.
அவை முறையான பராமரிக்காததால், ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன் தேசமடைந்தது. இதனால் பருவமழையின் போது ஏரிக்கு வரும் தண்ணீர் முழுதும் மதகுகள் வழியாக தொடர்ந்து வெளியேறுகின்றன.
தொடர்ந்து தண்ணீர் வெளியேறுவதால் விவசாயிகள் ஏரியில் போதிய தண்ணீரை தேக்க முடியாமல் பாசனத்திற்காக கடும் அவதிப்படுகின்றனர். இதுகுறித்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை என விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
இரண்டு போகம் நெற்பயிர் வைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தண்ணீர் இல்லாமல் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஒரு போகம் மட்டுமே விவசாயம் செய்யப்படுகிறது.
மேலும் கோடை காலத்தில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு மக்கள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்துள்ள வெடால் ஏரி மதகுகளை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.