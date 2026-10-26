மழைநீர் தேங்கி குளமாக மாறிய தண்டலம் – ஓ.எம்.ஆர்., சாலை
மழைநீர் தேங்கி குளமாக மாறிய தண்டலம் – ஓ.எம்.ஆர்., சாலை
UPDATED : அக் 25, 2026 04:35 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:32 PM
திருப்போரூர்: சமீபத்திய மழையில், தண்டலம் – ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் மழைநீர் தேங்கி குளமாக மாறியதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
திருப்போரூர் அடுத்த தண்டலம் – ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில், பெட்ரோல் பங்க் அருகே சிறுபாலம் உள்ளது.
இப்பாலம் வழியாக சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தேங்கும் மழைநீர் வெளியேறி பகிங்ஹசாம் கால்வாயில் கலக்கிறது. இப்பகுதியில் முறையாக மழைநீர் வடிகால் வசதி அமைக்கப்படவில்லை. இதனால், பருவமழை காலங்களில் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பாதசாரிகள் அவதிப்படுகின்றனர். மேலும், சிறுபாலம் குறுகலாக இருப்பதால், மழைநீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், நேற்று பெய்த மழையால், தண்டலம் – ஓ.எம்.ஆர்., சாலை முழுதும் நீர் தேங்கி, போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்பட்டது. தண்ணீர் தேங்கி குளமாக மாறியதால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் பயணித்தனர்.
எனவே, தண்டலம் – ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் தரைப்பாலம் அமைக்க நெடுஞ்சாலை துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.