சாலையோரம் பட்டு போன மரங்களால் விபத்து அபாயம்

UPDATED : அக் 30, 2026 07:42 PM
ADDED : அக் 30, 2026 07:36 PM
மறைமலை நகர்: மறைமலை நகர் நகராட்சி பகுதியில், சாலையோரம் பட்டுபோன மரங்கள் அகற்றப்படாததால், விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
மறைமலை நகர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட என்.ஹெச்., பகுதியில் 2,000த்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன.
அண்ணா சாலையில் தீயணைப்பு வீரர்கள் குடியிருப்பு எதிரே, 30 ஆண்டுகள் பழமையான காட்டுவான் மரம் உள்ளது. இந்த மரம், சில மாதங்களுக்கு முன் முழுதும் பட்டு போனது. எப்போதும் முறிந்து விழும் நிலையில் இருப்பதால், அவ்வழியே செ ல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்துடன் பயணிக்கின்றனர். அதே போல் நகரத்தில் பல பகுதிகளில் பட்டு போன மரங்கள் அதிகளவில் உள்ளன.
பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், பட்டு போன மரங்களை அகற்ற நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.