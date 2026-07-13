புறநகரில் ஆபத்தான பேனர்கள்: வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:34 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:31 PM
மறைமலை நகர்:செங்கல்பட்டு புறநகர் பகுதிகளில் அதிகளவில் விளம்பர பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர்.
நீதிமன்ற தடையை மீறி, சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள் பேனர் வைக்கும் கலாசாரம் பெருகி வருகிறது.
குறிப்பாக சிங்கபெருமாள் கோவில், மறைமலை நகர், மகேந்திரா சிட்டி, பொத்தேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலை யோரம் விளம்பர பே னர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், அரசியல் கட்சி, திருமண வாழ்த்து, கல்வி நிறுவனங்களின் விளம்பர பேனர்கள் அதிகமாக உள்ளன. மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் ராட்சத விளம்பர பேனர்கள் முறையான சாரங்கள் அமைக்காமல் வைக்கப்பட்டு உள்ளன. இந்த பேனர்களால் வாகன ஓட்டிகள் கவனச்சிதறல் ஏற்பட்டு விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
மேலும் மழைகாலங்களில் பலத்த காற்று வீசும் போது பேனர் இரும்பு சாரத்துடன் முறிந்து விழும் நிலையில் உள்ளன.
இதுகுறித்து வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடம் அனுமதி பெற்று விளம்பர பேனர் வைக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால், தனியார் விளம்பர நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் யாரும் இந்த உத்தரவை பின்பற்றுவது இல்லை. சிங்கபெருமாள்கோவில், தைலாவரம் பகுதியில் ஜி.எஸ்.டி., சாலை ஓரம் நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து தனி நபர்கள் பேனர்கள் வைத்து தனியாக வருமானம் ஈட்டி வருகின்றனர். இதனை தடுக்க வேண்டிய அதிகாரிகள் கண்டும் காணாமல் உள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு, மாமண்டூர் நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில், 40க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ஆபத்தான நிலையில் பேனர்கள் மற்றும் இரும்பு சாரங்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. எனவே விளம்பர பேனர் வைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.