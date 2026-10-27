/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/பட்டம் வினாடி – வினா போட்டி
UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:26 PM
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‘தினமலர்’ நாளிதழ், ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி மற்றும் சத்யா ஏஜென்சி இணைந்து நடத்தும் பட்டம் 2026 – 27 வினாடி – வினா' போட்டி, திருக்கழுக்குன்றம் அடுத்த கீரப்பாக்கத்தில் உள்ள பிளஸ்ஸிங்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் சமீபத்தல் நடைபெற்றது.
இதில், வெற்றி பெற்ற மாணவ – மாணவியருடன், இடமிருந்து வலம் ஆசிரியர் உதயா, ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி பேராசிரியர் கார்த்திகேயன்-, தலைமை ஆசிரியர் ஸ்டீபன் கபிரியேல், பள்ளி முதல்வர் சோபியா ரேச்சல் மேரி- மற்றும் ஆசிரியை பிரசன்னா-, ரம்யா மரிய செல்வ சாந்தி-, சங்கீதா-, முத்துசெல்வி-.