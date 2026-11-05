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நீதிமன்றம் எதிரே சாலையோர தடுப்புகள் அமைக்க கோரிக்கை
நீதிமன்றம் எதிரே சாலையோர தடுப்புகள் அமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 08:05 PM
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திருப்போரூர்: கண்ணகப்பட்டில் நீதிமன்றம் எதிரே விபத்துகளை தடுக்க, சாலையோர தடுப்புகள் அமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட கண்ணகப்பட்டில் மாவட்ட உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் உள்ளது.
நீதிமன்றம் எதிரே உள்ள சாலை திருப்பத்தில், ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. ஓ.எம்.ஆர்., சாலையின் முக்கிய பகுதி என்பதால், இந்த திருப் பத்தில் வாகன ஓட்டிகள் அடிக்கடி விபத்தில் சிக்குகின்றனர். இதனால், நீதிமன்றத்திற்கு வருவோரின் பாதுகாப்பு கேள்விக் குறியாக உள்ளது.
எனவே, நீதிமன்றம் எதிரே உள்ள சாலை திருப்பத்தில், விபத்தை தடுக்க சாலையோர தடுப்புகள் அமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.