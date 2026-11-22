கோவில் திருப்பணிகளை பாரம்பரிய கோவில் கட்டட கலஞைர்களுக்கு வழங்க கோரிக்கை
கோவில் திருப்பணிகளை பாரம்பரிய கோவில் கட்டட கலஞைர்களுக்கு வழங்க கோரிக்கை
ADDED : நவ 21, 2026 05:30 PM
அச்சிறுபாக்கம்:
தமிழகத்தில் உள்ள திருக்கோவில்களில், ஆகம விதிகளின் படி, பாரம்பரிய கோவில் கட்டடக்கலை சங்கத்தினருக்கு பணிகளை வழங்க வேண்டும், அச்சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அச்சிறுபாக்கம் அருகே கடமலைப்புத்துாரில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில், ஹிந்து சமய அறநிலைத்துறையால் அங்கீகாரம் பெற்ற, ‘ஸ்தபதிகள்’ எனும் பாரம்பரிய கோவில் கட்டடக்கலை சங்கம் சார்பில், மாநில செயற்குழு கூட்டம் இன்று (நவ.,21) நடந்தது.
இக்கூட்டத்தில் சங்கத்தின் மாநில செயலாளர் ரத்தினம் கூறியதாவது:
கோவில் புனரமைப்பு மற்றும் மர சிற்ப பணிகளை, ஆகம விதி மாறாமல், சிலைகள் வடிக்க ஹிந்து சமய அறநிலைத்துறையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய கட்டட கலஞைர்களுக்கு முந்தைய ஆட்சியில் வழங்கப்பட்டது.
தற்போது, தமிழகம் முழுதும் உள்ள கோவில்களில் புனரமைப்பு பணிகளை அங்கீகாரம் பெற்ற சங்கத்தினருக்கு வழங்கப்படுவதில்லை.
ஆகம விதிகளின்படி கோவில் சிற்பங்களையும், மர சிற்பங்களையும் வேலைபாடு தெரியாத பொதுப்பணித்துறையைச் சேர்ந்த ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதனால், பாரம்பரிய கட்டட கலஞைர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆட்சியில் பின்பற்றியது போன்றே தற்போதும் அரசு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.