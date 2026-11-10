இருள் சூழ்ந்த நடைமேம்பாலம்: மின் விளக்கு அமைக்க கோரிக்கை
இருள் சூழ்ந்த நடைமேம்பாலம்: மின் விளக்கு அமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 07, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:32 PM
மறைமலை நகர்: மறைமலை நகரில் உள்ள நடைமேம்பாலத்தில் மின் விளக்கு வசதி ஏற்படுத்த வேண்டுமென, பொது மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மறைமலை நகர் ஜி.எஸ்.டி. சாலையின் இருபுறமும் பேருந்து நிறுத்தங்கள் உள்ளன. இங்கு மாநகர பேருந்துகள் மற்றும் தென் மாவட்டங்களுக்கு சென்று வரும் பேருந்துகள் நின்று செல்கின்றன.
மேலும் புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலை பேருந்துகள் தொழிலாளர்களை இறக்கி விட்டு செல்கின்றன.
இந்த பகுதியில் ஜி.எஸ்.டி., சாலை அகலப்படுத்தாதால் இருபுறமும் சாலையை கடக்கும் பாதசாரிகள் அடிக்கடி விபத்தில் சிக்கி உயிரிழப்பு மற்றும் உடலுறுப்பு இழப்பு போன்ற சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
முதியவர்கள், பெண்கள், பள்ளி குழந்தைகள் அச்சத்துடன் சாலையை கடந்து செல்கின்றனர்.
இந்த பகுதியில். மின் துாக்கி வசதியுடன் இரும்பு நடைமேம்பாலங்கள் அமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
இதையைடுத்து இந்த பகுதியில் மின் துாக்கி வசதியுடன் நடைமேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. கண்காணிப்பு கேமராக்கள், சூரிய சக்தியில் எரியக்கூடிய மின் விளக்குகள் உள்ளிட்டவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆனால் படிக்கட்டுகளில் மின் விளக்குகள் எரியாமல் இரவு நேரங்களில் இருள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. இதனால் பெண்கள், குழந்தைகள் அச்சத்துடன் சென்று வரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே நெடுஞ்சாலை துறை மற்றும் போலீசார் இணைந்து நடைமேம்பாலத்தில் மின் விளக்குகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.