போந்துார் சாலையில் எச்சரிக்கை பலகைகள் அமைக்க கோரிக்கை
போந்துார் சாலையில் எச்சரிக்கை பலகைகள் அமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:24 PM
சித்தாமூர்: போந்துார் சாலை சந்திப்பில் விபத்துகளை தவிர்க்க எச்சரிக்கை பலகை அமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சித்தாமூர் அருகே போந்துார் கிராமத்தில் மதுராந்தகம் – சூணாம்பேடு செல்லும் மாநில நெடுஞ்சாலை உள்ளது. இந்த சாலை வழியாக மதுராந்தகம், செங்கல்பட்டு, மேல்மருவத்துார் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு நுாற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. அச்சிறுபாக்கம் செல்வதற்கான முக்கிய சாலை சந்திப்பாகவும் உள்ளது. இந்நிலையில், போந்துார் சாலை சந்திப்பில் எச்சரிக்கை பலகைகள் இல்லாததால், அவ்வழியே பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் அடிக்கடி விபத்தில் சிக்குகின்றனர். அதே பகுதியில் சாலை திருப்பம் உள்ளதால், அச்சிறுபாக்கத்தில் இருந்து மதுராந்தகம் நோக்கி செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கின்றனர். எனவே, போந்துார் சாலை சந்திப்பில் மாநில நெடுஞ்சாலை துறை யினர் எச்சரிக்கை பலகை அமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.