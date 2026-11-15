குண்டும் குழியுமான சாலை சீரமைக்க கோரிக்கை

UPDATED : நவ 14, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:46 PM
அச்சிறுப்பாக்கம்: எலப்பாக்கம் ஊராட்சி ஆர்.சி. நகரில், குண்டும் குழியுமாக உள்ள சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அச்சிறுபாக்கம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட எலப்பாக்கம் ஊராட்சியில், 150க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இங்குள்ள ஆர்.சி. நகரில் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் அமைக்கப்பட்ட கான்கிரீட் சாலை சேதமடைந்து மண் சாலையாக மாறியுள்ளது. மேலும், சாலை முழுதும் குண்டும் குழியுமாக மாறியதால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இரவு நேரத்தில் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
மழைக்காலங்களில் பள்ளத்தில் மழைநீர் தேங்குவதால், பாதசாரிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
மருத்துவ அவசர காலத்தில், ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் செல்ல முடியாத சூழல் உள்ளது.
எனவே, ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் ஆய்வு, சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.