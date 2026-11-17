மாதுளங்குப்பம் உயர்மட்ட பாலத்தில் அணுகுசாலை அமைக்க கோரிக்கை
மாதுளங்குப்பம் உயர்மட்ட பாலத்தில் அணுகுசாலை அமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 16, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:00 PM
திருக்கழுக்குன்றம்: மாதுளங்குப்பம் ஏரி கலங்கலில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள உயர்மட்ட பாலத்தில், அணுகுசாலை அமைக்க வேண்டும் என, பொது மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருக்கழுக்குன்றம் மாதுளங்குப்பம் பகுதியில், அன்னை சத்யா நகர் உள்ளது. இங்கு 100க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இவர்கள் அருகில் உள்ள ஏரிக்கரை சாலை வழியாக, பிற பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர். மழைக்காலத்தில் ஏரி கலங்கலில் வெளியேறும் உபரிநீர், சாலையின் குறுக்கில் பெருக்கெடுத்து பாய்கிறது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் வெளிப்புற பகுதிகளுக்கு செல்ல முடியாமல் பரிதவித்தனர். அவர்களது இயல்பு வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்பட்டது.
மக்களின் கோரிக்கையை தொடர்ந்து, பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் ஏரி கலங்கலில், 75 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உயர்மட்ட பாலம் அமைக்கப்பட்டது. இந்த பாலம் உயரமாக அமைந்துள்ள நிலையில், அணுகுசாலை இணையுமிடம் மேம்படுத்தப்படாமல், கரடுமுரடாக உள்ளது. இதனால், அவ்வழியே செ ல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
மேலும், அணுகு சாலை அமைக்கும் பணியும் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதால், அப்பகுதி மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே, பால உயரத்திற்கு ஏற்ப, சாலையின் மட்டத்தை உயர்த்தி அணுகுசாலை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.