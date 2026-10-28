திருப்போரூர் மாட வீதிகளில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கோரிக்கை
திருப்போரூர் மாட வீதிகளில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கோரிக்கை
ADDED : அக் 28, 2026 03:59 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட
மாட வீதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கோரி, வருவாய்த்துறை அலுவலரிடம் அப்பகுதி மக்கள் இன்று (அக்.,28) மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலை சுற்றி கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு என நான்கு மாடவீதிகள் உள்ளன. இந்த நான்கு மாடவீதிகளில் சாலயோரம் ஆக்கிரமிப்பு கடை கள் அதிகரித்துள்ளன. இதனால், கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் மற்று பொதுமக்கள் கடும் அவதிப்படுகின்றனர். போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கோரி, 2023ம் ஆண்டு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டு ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டன. தற்போது மீண்டும் சாலை யை ஆக்கிரமித்து கடைகள் முளைத்துள்ளன. பண்டிகை நாட்களில் கடும் நெ ரிசல் ஏற்படுவதால், அவ்வழியே பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே, சாலை யோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வருவாய் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வருவாய் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: கந்தசுவாமி கோவிலை சுற்றியுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். பருவ மழை தொடங்கியுள்ளதால், கூடுதல் பணிச்சுமை ஏற்படுகிறது. போக்குவரத்து இடையூறு ஏற்படும் இடங்களில் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.