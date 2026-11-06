சேதமடைந்த அங்கன்வாடி மையத்தை இடித்து அகற்றி புதிதாக கட்ட கோரிக்கை
சேதமடைந்த அங்கன்வாடி மையத்தை இடித்து அகற்றி புதிதாக கட்ட கோரிக்கை
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 07:54 PM
செய்யூர்: ஓதியூர் கிராமத்தில் சேதமடைந்துள்ள அங்கன்வாடி மையத்தை இடித்து அகற்றி, அதே இடத்தில் புதிதாக கட்ட வேண்டும் என, பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
செய்யூர் அடுத்த இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ஓதியூர் கிராமத்தில், அங்கன்வாடி மையம் செயல்பட்டு வந்தது. இங்கு 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பயின்று வந்தனர். மேலும், கர்ப்பிணியர் 25 பேர் இணை உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து பரிசோதனையால் பயனடைந்து வந்தனர்.
இந்த அங்கன்வாடி மைய கட்டடம் பராமரிப்பின்றி சேதமடைந்ததால், மழைகாலத்தில் தண்ணீர் ஒழுகி குழந்தைகள் அவதிப்பட்டு வந்தனர். இந்நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அங்கன்வாடி மையம் தற்போது கலையரங்கத்திற்கு மாற்றப் பட்டுள்ளது. இங்கு போதிய அடிப்படை வசதியின்றி குழந்தைகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
கலையரங்கம் அருகில் செடிகள் வளர்ந்து புதர் சூழ்ந்துள்ளதால், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக உள்ளது. எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்த அங்கன்வாடி மையத்தை இடித்து அகற்றி, அதே இடத்தில் புதிதாக கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.