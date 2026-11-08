அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் கட்டிய கோவிலை அகற்ற கெடு
அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் கட்டிய கோவிலை அகற்ற கெடு
UPDATED : நவ 07, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:16 PM
திருக்கழுக்குன்றம்: ஆண்டிகுப்பத்தில் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள கோவிலை, வரும் 10ம் தேதிக்குள் அகற்ற, திருக்கழுக்குன்றம் வட்டார வளர்ச்சி நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருக்கழுக்குன்றம் தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட, மாமல்லபுரம் அடுத்த, ஆண்டிகுப்பம் பகுதியில், ஒரு தரப்பினர், அரசு குளம் புறம்போக்கு நிலத்தில் பெரியாண்டவர் கோவில் கட்டுகின்றனர்.
அதை அகற்ற வலியுறுத்தி, மற்றொரு தரப்பினர், வருவாய்த்துறையினரிடம் முறையிட்டனர். வருவாய் துறையினர் நேரில் ஆய்வுசெய்து, கோவில் கட்டப்படும் இடம், அரசு குளம் புறம்போக்கு இடம் என்பதை உறுதி செய்தனர்.
அதைத்தொடர்ந்து, திருக்கழுக்குன்றம் தாசில்தார் விஜயலட்சுமி, ஆக்கிரமிப்பை அகற்றுமாறு உத்தரவிட்டார். அதை கண்டித்தும், கோவில் அகற்றப்படுவதை கைவிட வலியுறுத்தியும், இந்து முன்னனி அமைப்பினருடன், அப்பகுதியினர் இணைந்து, திருக்கழுக்குன்றம் தாலுகா அலுவலகம் முன், கடந்த, 3ம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
இதற்கிடையே, திருக்கழுக்குன்றம் வட்டார வளர்ச்சி நிர்வாகம் அரசு நில ஆக்கிரமிப்பை, வரும் 10ம் தேதிக்குள் அகற்றுமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது.