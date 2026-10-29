தினமலர் செய்தி எதிரொளி இருளர் மக்கள் வீடுகளில் அதிகாரிகள் ஆய்வு
தினமலர் செய்தி எதிரொளி இருளர் மக்கள் வீடுகளில் அதிகாரிகள் ஆய்வு
ADDED : அக் 28, 2026 08:30 PM
புதுப்பட்டினம்: நம் நாளிதழ் செ ய்தி எதிரொலியால், வாயலுாரில் வீட்டுமனை பட்டா இன்றி வசிக்கும் இருளர்களின் வசிப்பிடத்தை நில அளவைத் துறையினர் இன்று (அக்.,28) அளவிட்டனர்.
கல்பாக்கம் அடுத்த, வாயலுார் ஊராட்சி, காரைத்திட்டு பகுதியில் இருளர் இன மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக, 2005ம் ஆண்டு இருளர் பெண்கள் சங்கம் தொடங்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, வாயலுாரில் வசித்து வரும் தனி நபர்களிடம் இருந்து, 2 ஏக்கர் பட்டா இடத்தை வாங்கி, இச்சங்கத்தின் பெயரில் பதிவு செய்தனர்.
அதே ஆண்டில், ஒரு ஏக்கர் இடத்தில், 36 குடும்பத்தினருக்கு தனித்தனியாக வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டன. இதில், 20 ஆண்டுகளாக இருளர் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், வீடுகள் முழுதும் சேதமடைந்து விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வீடுகள் முழுதும் சங்கத்தின் பெயரில் உள்ளதால், புதிய வீடு கட்ட முடியாத நிலை இருந்தது.
ஆனால், இந்த வீடுகள் அமைந்துள்ள இடம், சங்கத்தின் பெயரில் பதிவாகாமல், நிலத்தை விற்றவர்களின் பெயரிலேயே இருப்பதால், மக்கள் குழப்பமடந்துள்ளனர். இதனால், பயனாளிகளின் பெயர்களுக்கு வீட்டு மனை பட்டாவை மாற்ற கோரி இருளர் இன மக்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர். இதுகுறித்து நம் நாளிதழில் செய்தியாக வெளியானது. இதை யடுத்து,
திருக்கழுக்குன்றம் நில அளவைத்துறையினர் அப்பகுதியை இன்று அளவிட்டு பெயர் மாற்றம் செய்து தருவதாக மக்களிடம் உறுதி அளித்தனர்.