தினமலர் செய்தி எதிரொலி ரூ.17 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட புதிய அங்கன்வாடி மையம் திறப்பு
தினமலர் செய்தி எதிரொலி ரூ.17 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட புதிய அங்கன்வாடி மையம் திறப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 07:42 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:36 PM
செய்யூர்: நம் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக, கூவத்துாரில் 17 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட புதிய அங்கன்வாடி மையம் சமீபத்தில் திறக்கப்பட்டது.
செங்கல்பட்டு, கூவத்துார் ஊராட்சியில், 900க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இங்குள்ள அரசு தொடக்கப் பள்ளி வளாகத்தில் அங்கன்வாடி மையம் செயல்படுகிறது. இங்கு, 18 குழந்தைகள் படிக்கின்றனர்.
மேலும், கர்ப்பிணியர் மற்றும் பாலுாட்டும் தாய்மார்கள் என, 25க்கும் மேற்பட்டோர் இணை உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து பரிசோதனை செய்து பயன்பெற்று வருகின்றனர்.
கடந்த 45 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையம் பழுதடைந்து, இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் இருந்தது. இதையடுத்து, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன், அருகே உள்ள பள்ளி கட்டடத்திற்கு அங்கன்வாடி மையம் மாற்றப்பட்டது.
அந்த கட்டடமும் பழுதடைந்துள்ளதால், மழை நேரத்தில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து, குழந்தைகள் அவதிப்பட்டு வந்தனர். இதுகுறித்து, நம் நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியானது.
இதன் எதிரொலியாக, ஊரக வளர்ச்சி துறை சார்பில், 2025 – -26ம் ஆண்டு 17 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், புதிய அங்கன்வாடி மையம் கட்டப்பட்டு, சமீபத்தில் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்பட்டு உள்ளது.