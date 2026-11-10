பட்டாசு வெடிப்பதில் தகராறு ‘பம்ப்’ ஆப்பரேட்டருக்கு வெட்டு
பட்டாசு வெடிப்பதில் தகராறு ‘பம்ப்’ ஆப்பரேட்டருக்கு வெட்டு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:32 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:32 AM
கூடுவாஞ்சேரி: கூடுவாஞ்சேரி அருகே, பட்டாசு வெடிப்பதில், இரு பிரிவினர் இடையே ஏற்பட்ட தகராறை தீர்க்க சென்ற ‘பம்ப்’ ஆப்பரேட்டருக்கு, தலையில் அரிவாள் வெட்டு விழுந்தது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வேடந்தவாடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் குமார் மகன் மணிகண்டன், 27; கூடுவாஞ்சேரி, தைலாவரத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்பில் தங்கி ‘பம்ப்’ ஆப்பரேட்டராக வேலை செய்கிறார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் தீபாவளி அன்று இரவு, அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிக்கும் குடும்பத்தார், பட்டாசு வெடித்தனர்.
அப்போது, ஐந்து பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல், ‘குடி’போதையில், அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்குள் புகுந்து, ரகளையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்த ஒரு பிரிவினருக்கும், போதை ஆசாமிகளுக்கும் இடையே வாய் தகராறு ஏற்பட்டு கைகலப்பாக மாறியது.
அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட சண்டையை ‘பம்ப்’ ஆப்பரேட்டர் மணிகண்டன் தடுக்க முயன்றுள்ளார். அப்போது ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பலில் ஒரு சிறுவன், தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து மணிகண்டன் தலையில் வெட்டி, அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டான்.
காயமடைந்த மணிகண்டனை அக்கம் பக்கத்தினர் மீட்டு, பொத்தேரியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
தகவலறிந்த கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் சம்பவ இடம் சென்று விசாரணை நடத்தி, தப்பி ஓடியவர்களை தேடி வருகின்றனர்.