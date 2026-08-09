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பாடலாத்ரி நரசிம்ம பெருமாள் கோவிலில் திருமஞ்சனம் நிறுத்தப்பட்டதால் அதிருப்தி

பாடலாத்ரி நரசிம்ம பெருமாள் கோவிலில் திருமஞ்சனம் நிறுத்தப்பட்டதால் அதிருப்தி

UPDATED : ஆக 08, 2026 09:01 PM

ADDED : ஆக 08, 2026 07:42 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 09:01 PM ADDED : ஆக 08, 2026 07:42 PM

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சிங்கபெருமாள் கோவில்:பாடலாத்ரி நரசிம்ம பெருமாள் கோவிலில் வேண்டுதல் திருமஞ்சனம் நடைபெறாததால் பக்தர்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.

சிங்கபெருமாள் கோவில் அனுமந்தபுரம் சாலையில் பழமையான பாடலாத்ரி நரசிம்ம பெருமாள் கோவில் உள்ளது.

ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இக்கோவிலில், பக்தர்கள் தங்கள் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற பிரதோஷ திருமஞ்சனம் மற்றும் பிரசாதங்கள் வழங்குவது வழக்கம். இதற்காக கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் திருமஞ்சனம் கோரும் பக்தர் ஒருவரிடம் 2,000 ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் இந்த கட்டணங்களின் விலை உயர்த்தப்படுவதாக கடந்த பிப்., மாதம் அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு பக்தர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து கோவில் நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தனர்.

இதையடுத்து, இந்தாண்டு ஜன. மாதம் முதல் கோவிலில் வழங்கப்படும் திருமஞ்சனம் நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்தது. கடந்த 8 மாதங்களாக இந்த திருமஞ்சனம் நடைபெறாததால் பக்தர்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து பக்தர்கள் கூறியதாவது:

பழைய விலைக்கும் புதிய விலை ஏற்றத்திற்கும் நான்கு மடங்கு அதிகமாக இருந்ததால் பக்தர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து மனு அளித்தனர். இந்த மனுக்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் கோவில் நிர்வாகம் எடுக்கவில்லை. மாறாக வேண்டுதல் திருமஞ்சனத்தை நிறுத்தி வைத்துள்ளனர்.

எனவே பழைய கட்டணத்தில் திருமஞ்சனம் நடத்த ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

பாக்ஸ் திருமஞ்சன கட்டணம் பெருமாள் தாயார் லஷ்மி நரசிம்மர் அனுமர் மற்றும்ஆழ்வார் பிரதோஷ திருமஞ்சனம் பழைய கட்டணம் 2,500 2,500 2,500 1,200 1,500 புதிய கட்டணம் 4,500 3,500 4,500 2,500 3,500



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