ரூ.40 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட பூங்காவில் கழிவுநீர் தொட்டி அமைக்கும் பணியால் அதிருப்தி
ரூ.40 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட பூங்காவில் கழிவுநீர் தொட்டி அமைக்கும் பணியால் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 13, 2026 04:15 PM
ADDED : நவ 13, 2026 04:10 PM
மறைமலைநகர்: மறைமலை நகர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட ஸ்ரீவாரி நகரில், 40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்ட பூங்காவில் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் தொட்டி அமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருவதால், அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
மறைமலை நகர் நகராட்சியில் 21 வார்டுகள் உள்ளன. இங்கு, நகர்ப்புற பகுதிகளில் உள்ள ஆறு வார்டுகளில் மட்டுமே, பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
விடுபட்ட மற்ற 15 வார்டுகளில் 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், நகராட்சி சார்பில் பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணி, இரண்டு ஆண்டுகளாக நடந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், ஸ்ரீவாரி நகர் பகுதியில் உள்ள பூங்காவில் கழிவுநீர் தொட்டி அமைக்க நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் முடிவெடுத்தனர். அதை தொடர்ந்து, 40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்ட பூங்காவில், கழிவுநீர் தொட்டி கட்டுவதற்கான பணிகள் தற்போது நடந்து வருகிறது. இதற்காக பூங்காவில் இருந்த ஊஞ்சல், சருக்கு மரம் உள்ளிட்டவை அகற்றப்பட்டுள்ளன. இதனால், அதிருப்தியடைந்துள்ள அப்பகுதி மக்கள், கழிவுநீர் தொட்டி அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
மக்கள் வரிப்பணத்தில் 40 லட்ச ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேம்படுத்தப்பட்ட பூங்கா, நகராட்சி நிர்வாகத்தின் தவறான முடிவால் வீணடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதே பகுதியில் பூங்காவிற்க்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு காலி இடங்கள் உள்ளன. எனவே, மாற்று இடத்தினை தேர்வு செய்ய மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும் சேதமடைந்த பூங்காவை சீரமைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.