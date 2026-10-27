பயிற்சி முடித்த கராத்தே வீரர்களுக்கு பட்டை வழங்கல்
பயிற்சி முடித்த கராத்தே வீரர்களுக்கு பட்டை வழங்கல்
ADDED : அக் 26, 2026 09:07 PM
கூடுவாஞ்சேரி: கூடுவாஞ்சேரி, கராத்தே அகாடமியில் பயிற்சி முடித்த இளம் வீரர்களுக்கு, தகுதியின் அடிப்படையிலான பட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி, நேற்று (அக்.,25) நடந்தது.
கூடுவாஞ்சேரியில் இயங்கி வரும் பாண்டியன் ‘டங் சூ டூ’ கராத்தே அகாடமியில், 200க்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியர், கராத்தே, சிலம்பம் பயின்று வருகின்றனர்.
இவர்களில், கடந்த ஆறு மாதங்களில் முறையாக கராத்தே பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கு, தகுதி அடிப்படையிலான கராத்தே பட்டை வழங்க, போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
இப்போட்டிகளில் பங்கேற்ற வீரர்களில் 55 பேர், தங்கள் தகுதியை நிரூபித்தனர். அதன்படி, 15 வீரர்களுக்கு மஞ்சள் நிற பட்டை வழங்கப்பட்டது. ஆரஞ்சு நிற பட்டை ஏழு வீரர்களுக்கும், பச்சை நிற பட்டை 10 வீரர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது.
தவிர, ஊதா நிற பட்டை எட்டு வீரர்களுக்கும், சிவப்பு நிற பட்டை ஐந்து வீரர்களுக்கும், பிரவுன் நிற பட்டை ஏழு வீரர்களுக்கும், கருப்பு நிற பட்டை மூன்று வீரர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டன.