/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/மாமல்லை மீனவர்களுக்கு நலவாரிய அட்டை வழங்கல்
ADDED : நவ 21, 2026 09:08 PM
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மாமல்லபுரம்: உலக மீனவர் தினத்தையொட்டி, மீனவர்களுக்கு இன்று (நவ.,21) நலவாரிய அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன.
உலக மீனவர் மன்றம், 1997ம் ஆண்டு நவ., 21ம் தேதி உருவாக்கப்பட்டது.
இதே நாளில் ஆண்டு தோறும் உலக மீனவர் தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, கடலில் நிலைத்த மீன்வளம், மீனவர் வாழ்வாதார மேம்பாடு குறித்து மீனவர்களுக்கு இன்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இதையடுத்து, மாமல்லபுரம், மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர் சசிகலா, மீனவர்களுக்கு மீனவர் நலவாரிய அடையாள அட்டை, மீன்பிடி படகு மானிய விலை டீசல் பதிவு புத்தகம் ஆகியவற்றை வழங்கினார். மத்திய – மாநில அரசுகளின் மீனவர் நலதிட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்குமாறு மீனவர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.