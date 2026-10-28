செடிகள் வளர்ந்து துார்ந்து போன மழைநீர் வடிகால்

UPDATED : அக் 27, 2026 04:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:06 PM
திருக்கழுக்குன்றம்: நடுவக்கரை பகுதியில் செடிகள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ள மழைநீர் வடிகாலை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருக்கழுக்குன்றம் அருகே நடுவக்கரை ஊராட்சியில் கருமாரப்பாக்கம், காமராஜர் நகர், மசூதி தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகள் உள்ளன. இப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மழைநீர் வடிகால், செடிகள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ளது.
இதனால், பருவ மழையின் போது, மழைநீர் சாலைகளில் தேங்கும் நிலை உள்ளது. குடியிருப்புக்குள் தண்ணீர் சூழ்ந்து பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படுகிறது.
அதே போல், காமராஜர் நகரில் இருந்து ஈச்சங்கரணை ஏரிக்கு செல்லும் நீர் வரத்து கால்வாயும் துார்ந்து மோசமான நிலை யில் உள்ளது. இதனால், மழை நீரை தேக்கி வைக்க முடியாததால், விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
எனவே, மழைநீர் வடிகாலில் வளர்ந்துள்ள செ டிகளை அகற்ற ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.