4 ஆண்டுகளாக பயன்பாடின்றி வீணாகும் குடிநீர் தொட்டி

UPDATED : நவ 01, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:24 PM
அச்சிறுப்பாக்கம்: இரும்புலி ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் நான்கு ஆண்டுகளாக, குடிநீர் தொட்டி பயன்பாடின்றி வீணாகி வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
சித்தாமூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட இரும்புலி ஊராட்சியில், 250 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன.
இங்குள்ள பஜனை கோயில் தெரு பகுதியில், 2014ம் ஆண்டு, 6 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், ஆழ்துளை கிணறுடன் சிறிய குடிநீர் தொட்டி அமைக்கப்பட்டது.
இந்த குடிநீர் தொட்டி கோடை காலங்களிலும் அப்பகுதி மக்களின் தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்து வந்தது .
இந்நிலையில் நான்கு ஆண்டுகளாக, பயன்பாடு இல்லாமல், மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு, சிறிய குடிநீர் தொட்டி வீணாகி வருகிறது.
மேலும், ஓசூர் அம்மன் கோவில், பஜனை கோவிலில், பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் வகையில், குடிநீர் குழாய் இணைப்பு ஏற்படுத்தி பயன்படுத்தி வந்தனர் .
தற்போது, குடிநீர் குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால், மீண்டும் குழாய் இணைப்பு ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
கோடை காலங்களிலும் மக்களின் குடிநீர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து வந்த குடிநீர் கிணறு தற்போது பயன்பாடு இன்றி வீணாகும் அவல நிலை உள்ளது.
எனவே, சித்தாமூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள், ஆய்வு செய்து, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.