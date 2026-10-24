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இயந்திரம் பழுதால் முடங்கிய குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மையம்
இயந்திரம் பழுதால் முடங்கிய குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மையம்
UPDATED : அக் 23, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:58 PM
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மதுராந்தகம்:
மதுராந்தகம் ஒன்றியம், புதுப்பட்டு கிராமத்தில் தனியார் மருந்து தயாரிப்பு தொழிற்சாலையின் சமூகப் பொறுப்பு நிதியில் அமைக்கப்பட்ட சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் மையம், இயந்திரம் பழுதடைந்ததால் கடந்த நான்கு மாதங்களாகப் பயன்பாடின்றி முடங்கியுள்ளது.
ஐந்து ரூபாய் செலுத்தி, 20 லிட்டர் குடிநீர் பெற்று வந்த மலைமேட்டுத் தெரு, ரங்கதாஸ் நகர், புதுப்பட்டு காலனி உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
எனவே, குடிநீர் மையத்தைச் சீரமைத்து மீண்டும் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவர வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் மற்றும் தொழிற்சாலை நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.