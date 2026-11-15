சிங்கபெருமாள் கோவில் – - ஸ்ரீபெரும்புதுார் சாலையில் பள்ளங்களால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
சிங்கபெருமாள் கோவில் – - ஸ்ரீபெரும்புதுார் சாலையில் பள்ளங்களால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
UPDATED : நவ 13, 2026 04:42 PM
ADDED : நவ 13, 2026 04:40 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: சிங்கபெருமாள் கோவில் – - ஸ்ரீபெரும்புதுார் நெடுஞ்சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் பயணிக்கின்றனர்.
சிங்கபெருமாள் கோவில் -– ஸ்ரீபெரும்புதூர் மாநில நெடுஞ்சாலை 25 கி.மீ., துாரம் உடையது.
திருக்கச்சூர், ஆப்பூர், தெள்ளிமேடு, கொளத்துார் உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள், இந்த சாலை வழியாக சிங்கபெருமாள் கோவில், செங்கல்பட்டு, ஒரகடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
மேலும், ஒரகடம், ஸ்ரீபெரும்புதுார் பகுதியில் இயங்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கு தினமும் கனரக வாகனங்கள் அதிகளவில் இயக்கப்படுகின்றன. தவிர, தொழிலாளர்களை ஏற்றி செல்லும் தொழில்முனை பேருந்துகளும் சென்று வருகின்றன. இந்நிலையில்,
ஒரகடம் -– சிங்கபெருமாள் கோவில் இடையே சாலை முழுதும் சேதமடைந்து ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்து பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அவ்வழியே வரும் வாகன ஓட்டிகள் பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் விபத்தில் சிக்குகின்றனர்.
இதுகுறித்து, வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
சிங்கபெருமாள் கோவில் – - ஸ்ரீபெரும்புதுார் சாலையில் பெரியார் நகர், ஆப்பூர், சேந்தமங்கலம், வடக்குபட்டு கூட்டு சாலை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு உள்ளன.
மேலும் பல்வேறு இடங்களில் மணல் லாரிகளில் இருந்து சிதறும் மணல் பரவி கிடக்கின்றன.
இதனால், இரவு நேரங்களில் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாறி கீழே விழுந்து விபத்தில் சிக்குகின்றனர். இதுகுறித்து நெடுஞ்சாலை துறையினரிடம் முறையிட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
இந்த சாலை ஸ்ரீபெரும்புதூர் நெடுஞ்சாலை கோட்ட அலுவலக கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதால் செங்கல்பட்டு மாவட்ட பகுதியில் சேதமடைந்த பகுதிகளை சீரமைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, துறை சார்ந்த உயரதிகாரிகள் இந்த சாலையை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.