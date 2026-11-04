9 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள போதை பொருட்கள் அழிப்பு

ADDED : நவ 03, 2026 04:39 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: சிங்கபெருமாள் கோவில் அடுத்த தென்மேல்பாக்கத்தில், பல்வேறு வழக்குகளில் கைப்பற்றப்பட்ட 9 கோடி ரூபாய் மதிப்பலான போதை பொருட்கள் நீதிமன்ற உத்தரவின் படி, நேற்று தீயிட்டு எரிக்கப்பட்டது.
சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், நாகப்பட்டினம், சேலம் வேலுார், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 13 மாவட்டங்களில் தமிழக போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசாரால், 96 வழக்குகளில் 1,760 கிலோ கஞ்சா பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதே போல், 250 கிராம் மெத் ஆம்பெட்டமைன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இவற்றை தீயிட்டு எரித்து அழிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, சிங்கபெருமாள் கோவில் அடுத்த தென்மேல்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவ கழிவுகள் அழிக்கும் நிறுவனத்தில், நேற்று காலை, 1,760 கிலோ கஞ்சா பொருட்கள் மற்றும் 250 கிராம் மெத் ஆம் பெட்டமைன் தீயிட்டு அழிக்கப்பட்டன.
இதன் மதிப்பு 9 கோடி ரூபாய் என போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.