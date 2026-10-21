தாண்டியா ஆட்டத்துடன் நிறைவு பெற்ற தசரா விழா

ADDED : அக் 20, 2026 09:46 PM
ஊரப்பாக்கம்: தசரா விழாவையொட்டி ஊரப்பாக்கத்தில் 10 நாட்களாக நடந்து வந்த கலை நிகழ்ச்சிகள், நேற்றுடன் நிறைவு பெற்றது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஊரப்பாக்கத்தில், அக்., 12ம் தேதி தசரா விழா கோலாகலமாக தொடங்கியது. அன்று முதல் தினந்தோறும் மாலை 5:30 மணிக்கு பேராசிரியர் ரத்னமாலாவின் ஆன்மிக சொற்பொழிவு சிறப்பாக நடை பெற்று வந்தது. இதில், எது ஆன்மிகம், அர்த்தமுள்ள இந்து மதம், கடவுளை காண்போம் போன்ற பெயர்களில் ஆன்மிக சொற்பொழிவு நடந்தது. அதே போல மாலை 7:00 மணி அளவில், தமிழகத்தின் முன்னணி கலைஞர்கள் பங்கேற்று நிகழ்த்திய பிரமாண்ட கலை நிகழ்ச்சிகள், நாட்கள் நடைபெற்றன. விழாவின் கடைசி நாளான நேற்று மாலை 5:30 மணி அளவில், ‘வெற்றியின் பாதை’ என்ற தலைப்பில், ரத்னமாலாவின் ஆன்மிக சொற்பொழிவு நடைபெற்றது.
மாலை 7:00 மணி அளவில், குஜராத் நடன கலைஞர்களின் தாண்டியா, கர்பா, கோலாட்ட நிகழ்ச்சிகள் பார்வையாளர்களை பரவசப்படுத்தின.
முன்னதாக, நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைப்பு செய்த அனைவருக்கும், ஊரப்பாக்கம் மக்கள் சார்பில் நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டது.
நேற்றைய நிகழ்ச்சிகளை 1.50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கண்டு களித்தனர்.
ஊரப்பாக்கம் பகுதி மக்கள், நந்திவரம் –- ஊரப்பாக்கம் பிளாட்டினம் சிட்டி லயன்ஸ் கிளப், சங்கர பக்த ஜன சபா, வாசவி மற்றும் வனிதா கிளப் இணைந்து, இந்நிகழ்ச்சியை நடத்தினர்.