தசரா விழா: ராதை – கிருஷ்ணர் தெய்வ பக்தி நடனம்

ADDED : அக் 16, 2026 10:19 PM
ஊரப்பாக்கம்: ஊரப்பாக்கத்தில் நவராத்திரி மற்றும் தசரா திருவிழாவின் ஆறாம் நாள் நிகழ்ச்சியான நேற்று, ராதையின் பார்வையில் கிருஷ்ண பக்தியை வெளிப்படுத்தும் நடன நிகழ்ச்சி நடந்தது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், வண்டலுார் அடுத்த, ஊரப்பாக்கத்தில் நவராத்திரி மற்றும் தசரா விழா விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
இம்மாதம் 10ம் தேதி தொடங்கிய தசரா விழா, வரும் 20ம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. விழாவையொட்டி தினமும் மாலை 5:30 மணிக்கு பேராசிரியர் ரத்னமாலாவின் ஆன்மிக சொற்பொழிவுடன், பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, ஆறாம் நாள் நிகழ்ச்சியாக, காவ்யா முரளிதரனின் ஷ்யாமா ரங், விருந்தாவனத்தின் எதிரொலி என்ற நடன நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.
ராதையின் பார்வையில் கிருஷ்ண பக்தியை உரைக்கும் இந்த நடன நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பாரம்பரிய கலைகளின் அழகையும், பக்தியின் ஆழத்தையும், நடனத்தின் மூலம் கதை சொல்லும் நுணுக்கத்தையும் ஒருங்கிணைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள தனித்துவமான நடன இசையாக இந்நிகழ்ச்சி அமைந்திருந்தது.
ராதையும் கிருஷ்ணரும் இரு வேறு உருவங்கள் அல்ல. ஒரே தெய்வீக உணர்வின் இரு வெளிப்பாடுகள் என்பதை உணர்த்திய இந்நிகழ்ச்சிக்கு முரளிதரனின் பின்னணி இசை பெரும் பலம் சேர்த்தது. பாரம்பரிய கர்நாடக இசை மரபின் செழுமையையும், நடனத்திற்குத் தேவையான நாடக தன்மையையும் இணைக்கும் வகையில் அவர் உருவாக்கிய இசை, கதையின் உணர்ச்சிகளை மேலும் வலுப்படுத்ததியது. கொட்டும் மழையிலும், நடன நிகழ்ச்சியை பொதுமக்கள் கண்டு ரசித்தனர். முன்னதாக மாலை 5:30 மணிக்கு, பேராசிரியர் ரத்னமாலாவின் ‘இலக்கியத்தில் அம்பிகை’ என்ற ஆன்மிக சொற்பொழிவு நடைபெற்றது.