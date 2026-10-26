தசரா விழா: ’அர்த்தமுள்ள இந்து மதம்’ என்ற தலைப்பில் ஆன்மிக சொற்பழிவு
தசரா விழா: ’அர்த்தமுள்ள இந்து மதம்’ என்ற தலைப்பில் ஆன்மிக சொற்பழிவு
UPDATED : அக் 14, 2026 09:50 PM
ADDED : அக் 14, 2026 09:18 PM
ஊரப்பாக்கம்: தசரா திருவிழாவையொட்டி ஊரப்பாக்கத்தில் நேற்று நடந்த, ‘சாக்லேட் கிருஷ்ணா’ நான் ஸ்டாப் காமெடி நாடகத்தை பொதுமக்கள் கண்டு ரசித்தனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், ஊரப்பாக்கம் ஊராட்சி மக்கள் சார்பில், நவராத்திரி மற்றும் தசரா விழா, பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
இம்மாதம் 10ம் தேதி தொடங்கிய இவ்விழா, 20ம் தேதியுடன் நிறை வடைகிறது. தினமும் ஆன்மிக சொற்பொழிவுடன் தொடங்கும் இவ்விழாவில் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் இரவு 9:00 மணிக்கு நிறைவு பெறுகிறது.
நான்காம் நாள் நிகழ்ச்சியாக, கிரேசி மோகனின் உலகப் புகழ்பெற்ற,‘சாக்லேட் கிருஷ்ணா’ நான் ஸ்டாப் காமடி நாடகம், நேற்று இரவு 7:30 மணிக்கு தொடங்கியது. நாடகத்தை கண்டுகளித்தோர் அனைவரும், வயிறு குலுங்க சிரித்து மகிழ்ந்தனர்.
கடந்த 2008ம் ஆண்டில், சென்னையில் முதன் முதலாக அரங்கேற்றப்பட்ட ‘சாக்லேட் கிருஷ்ணா’ நாடகம், இதுவரை 18 நாடுகளில், 1,280 முறை நடத்தப்பட்டுள்ளது. நேற்று ஊரப்பாக்கம் தசரா விழாவில், இந்நாடகத்தில் 1281வது அரங்கேற்றம் நடந்தது.
முன்னதாக, மாலை 5:30 மணிக்கு பேராசிரியர் ரத்னமாலாவின், ‘திருமகளே வருக’ என்ற தலைப்பிலான ஆன்மிக சொற்பொழிவு 60 நிமிடங்கள் நடைபெற்றது. இன்று மாலை, இவர், ‘அர்த்தமுள்ள இந்து மதம்’ என்ற தலைப்பில், சொற்பொழிவு ஆற்ற உள்ளார்.
தவிர, இன்று இரவு 7:00 மணிக்கு கலாட்சி நடனப் பள்ளி சார்பில், ஸ்ரீமதி ரஞ்சனா வழங்கும் ‘நவரசாம்பிகே’ என்ற, பல்கலை நாட்டிய நிகழ்ச்சி பிரமாண்டமாக நடக்க உள்ளது.