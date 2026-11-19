/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/வண்டலுாரில் வரும் 23ல் கல்வி கடன் சிறப்பு முகாம்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:16 PM
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செங்கல்பட்டு: ‘வண்டலுாரில் வரும் 23ம் தேதி கல்வி கடன் முகாம் நடத்தப்படும்’ என, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள பொதுத்துறை, கூட்டுறவு மற்றும் கிராம வங்கிகள் சார்பில், வண்டலுார் தனியார் கல்லுாரியில் வரும் 23ம் தேதி கல்விக்கடன் சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படுகிறது. இந்த முகாமில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை சேர்ந்த கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர் பங்கேற்று பயனடையலாம்.
முதல் நிலை பட்டதாரியாக இருப்பின், அதற்கான சான்று, கலந்தாய்வு உள்ளிட்ட சேர்க்கைக்கான ஆவணங்களுடன் பங்கேற்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.