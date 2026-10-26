/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/சாலையோரம் துாங்கிய முதியவர் கார் ஏறி பலி
ADDED : அக் 25, 2026 06:35 PM
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செங்கல்பட்டு: திம்மாவரத்தில் கார் தலையில் ஏறியதில் குமார், 75 என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
செங்கல்பட்டு அடுத்த திம்மாவரம் மகாலட்சுமி நகரைச் சேர்ந்தவர்
குமார், 75. நேற்று (அக்.,24) இரவு, வீட்டின் அருகில் சாலையோரம் உறங்கி கொண்டிருந்தார். அப்போது அவ்வழியாக அதி வேகமாக வந்த எம்.ஜி., ஹெக்டர் கார், குமாரின் தலையில் ஏறி நிற்காமல் சென்றது.
இதில், படுகாயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார் இறந்தவரின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், விபத்து ஏற்படுத்தி விட்டு தப்பிய கார் ஓட்டுநரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.